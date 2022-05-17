Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Пугачева ответила на вопрос о возвращении в Россию

Певица Алла Пугачева рассказала, что вернется в Россию осенью

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Советская и российская певица Алла Пугачева рассказала, что вернется в Россию осенью. Об этом она сообщила корреспондентам «Известий».

«Каникулы-то заканчиваются. 1 сентября дети должны идти в школу. Сейчас они онлайн учатся», — ответила артистка. Пугачеву сопровождал ее супруг, телеведущий Максим Галкин, который не прокомментировал обращенный к жене вопрос.

В начале марта стало известно об отъезде Пугачевой и Галкина в Израиль. По словам исполнительницы, пара покинула страну, чтобы провести с детьми отпуск, а также поправить здоровье. Ранее появились слухи о том, что знаменитость подыскивает детям школу на территории государства, где сейчас находится.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Равин
Обсудить
Последние новости
Губернатор показал фото разрушений в российском селе после украинского обстрела
Российского подростка насмерть раздавило бетонной плитой
В «Роскосмосе» предложили построить «землянки» на Луне
Воры за четыре минуты похитили виски на 7 миллионов рублей
Пугачева ответила на вопрос о возвращении в Россию
Финны поддержали вступление в НАТО выпуском пива
В России перестало хватать жести
В России подорожали унитазы
Неоднократно судимого россиянина задержали за убийство двух человек
Названы причины масштабных пожаров в Сибири
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.