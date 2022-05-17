Пугачева ответила на вопрос о возвращении в Россию

Певица Алла Пугачева рассказала, что вернется в Россию осенью

Советская и российская певица Алла Пугачева рассказала, что вернется в Россию осенью. Об этом она сообщила корреспондентам «Известий».

«Каникулы-то заканчиваются. 1 сентября дети должны идти в школу. Сейчас они онлайн учатся», — ответила артистка. Пугачеву сопровождал ее супруг, телеведущий Максим Галкин, который не прокомментировал обращенный к жене вопрос.

В начале марта стало известно об отъезде Пугачевой и Галкина в Израиль. По словам исполнительницы, пара покинула страну, чтобы провести с детьми отпуск, а также поправить здоровье. Ранее появились слухи о том, что знаменитость подыскивает детям школу на территории государства, где сейчас находится.