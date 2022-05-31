Раскрыты подробности задержания зарезавшего сотрудницу батутного центра

После убийства сотрудницы батутного центра российский уголовник сбежал на такси

Зарезавший 35-летню сотрудницу батутного центра во Всеволожске на глазах у сына российский уголовник был пойман в подъезде дома на проспекте Косыгина Петербурга. Подробности задержания подозреваемого во вторник, 31 мая, «Ленте.ру» раскрыла официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, после совершенного преступления 31-летний подозреваемый скрылся. Следователи немедленно завели уголовное дело об убийстве, а злоумышленника объявили в розыск. Выяснилось, что мужчина уехал из города Всеволожск на такси и попытался затеряться в Северной столице, однако был задержан оперативниками уголовного розыска.

«В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Об убийстве россиянки стало известно 30 мая. Сообщалось, что подозреваемый — трижды судимый уголовник. Мужчина работал со своей жертвой в батутном центре, где они и познакомились. В день убийства, 29 мая, он пришел в центр и на почве ревности поссорился с избранницей, а после вонзил ей в грудь нож. Преступление произошло на глазах ее 11-летнего сына, которого мать в этот день взяла на работу.

Истекающая кровью россиянка смогла добраться с ножом в груди до находящегося в соседнем помещении компьютерного клуба и там попросила о помощи. Однако прибывшим медикам спасти ее жизнь не удалось.