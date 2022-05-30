Российский уголовник зарезал сотрудницу батутного центра на глазах у ее сына

Во Всеволожске трижды судимый уголовник зарезал сожительницу в батутном центре

В Ленинградской области завели дело об убийстве после обнаружения тела зарезанной 35-летней россиянки во Всеволожске. Об этом в сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в преступлении подозревают ее 31-летнего сожителя. Как сообщает Telegram-канал Mash на Мойке, подозреваемый — трижды судимый уголовник. Мужчина работал со своей жертвой в батутном центре, где пара и познакомилась. В день убийства, 29 мая, он пришел в центр и поссорился с женщиной, а после вонзил ей в грудь нож. Преступление произошло на глазах ее 11-летнего сына, которого мать в этот день взяла на работу.

Истекающая кровью россиянка смогла добраться с ножом в груди до находящегося в соседнем помещении компьютерного клуба и там попросила о помощи. Однако прибывшим медикам спасти ей жизнь не удалось.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения подозреваемого», — заявили в СКР.