Блогерша с внешностью мистера Бина показала лицо с макияжем и удивила фанатов

Блогерша Баглиери с лицом мистера Бина изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа

Итальянская блогерша, внешне похожая на главного героя одноименного британского сериала мистера Бина, изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа и удивила подписчиков. На соответствующее видео в ее TikTok-аккаунте обратили внимание в The Sun.

В начале ролика Фабиола Баглиери из Рима, известная под никнеймом fabiola.baglieri, предстала перед пользователями сети с растрепанными волосами, темными кругами под глазами и небольшими усами над верхней губой. «Представьте, что вы дочь мистера Бина», — иронично заявила девушка.

Затем юзерша показала лицо после косметического преображения: она выровняла тон кожи, накрасила брови, наложила румяна, нарастила ресницы, подвела черным карандашом глаза, нанесла тени и красную помаду. Помимо этого, автор видео выпрямила волосы, а также надела длинные серьги и золотистый чокер на шею.

Подписчики удивились новому внешнему виду блогерши. «Макияж творит чудеса! Я больше не могу доверять девушкам!», «Она великолепна с макияжем и без него», «Не всем из нас нужен макияж, чтобы чувствовать себя уверенно. У нее талант», «И зачем тебе макияж? Ты красивая от природы», «Идеальная демонстрация того, как макияж улучшает ваши черты, а не меняет их», — высказывались они.

Раннее в мае блогерша Эвелин также показала лицо до и после нанесения макияжа и удивила подписчиков. В начале ролика пользовательница сети продемонстрировала свою внешность с мейкапом, а затем смыла с лица косметику. «Это просто не я», — заявила Эвелин.