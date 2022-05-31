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Боевиков ИГ осудили на 20 лет за подготовку терактов в Ингушетии

Участники ячейки ИГ в Ингушетии получили до 21 года за подготовку терактов на ЧМ-2018

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд вынес приговор участникам подпольной ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), созданной в Ингушетии для совершения преступлений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Аслана Бекова за организацию террористической организации приговорили к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима, Башир Алиев и Руслан Цицкиев за участие в террористической деятельности, незаконном обороте оружия и взрывчатки, а также наркотиков осуждены на 20 лет каждый, Муслим Галаев получил 18 лет.

Суд установил, что в 2018 году фигуранты дела присягнули на верность ИГ. Беков создал ячейку и распределил среди ее участников задачи. 8 июня 2018 года они с сообщниками договорились совершить теракты во время чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018), проходившего в России. На мероприятиях, запланированных в Ингушетии в рамках спортивных состязаний, боевики намеревались использовать огнестрельное и холодное оружие, ножи и топоры. Они также изготовили 11 самодельных взрывных устройств и два метательных зажигательных устройства.

Алиев готовился стать смертником, он записал видеообращения с призывами к осуществлению террористической деятельности. Их опубликовал в интернете Цицкиев. У него при задержании также были обнаружены наркотики.

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Любовь Ширижик
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