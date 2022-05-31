Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Болгарии пожаловались на попадание в российскую «газовую ловушку»

«Марица»: инженер Казанджиев заявил о попадании Болгарии в российскую «газовую ловушку»

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Болгарский специалист по газовой разработке инженер Христо Казанджиев в беседе с изданием «Марица» заявил, что Софии следовало бы использовать газ в качестве оружия в ответ на прекращение поставок из России, однако страна оказалась в ловушке у Москвы.

Отвечая на вопрос о возможности Болгарии перекрыть проходящий по ее территории газопровод «Балканский поток», Казанджиев сказал, что этого сделать нельзя, поскольку «Булгартрансгаз» авансом получил плату за транзит за следующие два года.

«Болгария попала в ловушку под благовидным предлогом уменьшения расходов», — пожаловался Казанджиев. Он выразил уверенность в том, что страна может вернуть России деньги и прекратить транзит, однако подчеркнул, что в правящей коалиции нет единого мнения на этот счет.

27 апреля «Газпром» объявил о полной приостановке поставок газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG, так как предприятия не совершили оплату в рублях. Премьер-министр Болгарии Кирил Петков тоже обвинил российскую компанию в шантаже и грубом нарушении договора. Политик подчеркнул, что страна не будет поддаваться «подобного рода рэкету».

Инфляция, рост цен и кризис.
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В ЛНР заявили о подрыве емкости с химикатами в Северодонецке
В Совфеде назвали условие для переговоров и подписания соглашения с Украиной
США дадут компаниям гарантии для поддержки экспорта зерна из России
Глава ЛНР наградил медалью «Родительская слава» 18 многодетных семей
В Болгарии пожаловались на попадание в российскую «газовую ловушку»
Тарасова представила Загитову в Министерстве спорта
США отказались поставлять Киеву позволяющее атаковать территорию России оружие
Три человека ранены при стрельбе на выпускном в американском университете
Московский сантехник высказал претензии к качеству европейских смесителей
В ОПЕК задумались о приостановке членства России в нефтяной сделке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.