В Болгарии пожаловались на попадание в российскую «газовую ловушку»

«Марица»: инженер Казанджиев заявил о попадании Болгарии в российскую «газовую ловушку»

Болгарский специалист по газовой разработке инженер Христо Казанджиев в беседе с изданием «Марица» заявил, что Софии следовало бы использовать газ в качестве оружия в ответ на прекращение поставок из России, однако страна оказалась в ловушке у Москвы.

Отвечая на вопрос о возможности Болгарии перекрыть проходящий по ее территории газопровод «Балканский поток», Казанджиев сказал, что этого сделать нельзя, поскольку «Булгартрансгаз» авансом получил плату за транзит за следующие два года.

«Болгария попала в ловушку под благовидным предлогом уменьшения расходов», — пожаловался Казанджиев. Он выразил уверенность в том, что страна может вернуть России деньги и прекратить транзит, однако подчеркнул, что в правящей коалиции нет единого мнения на этот счет.

27 апреля «Газпром» объявил о полной приостановке поставок газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG, так как предприятия не совершили оплату в рублях. Премьер-министр Болгарии Кирил Петков тоже обвинил российскую компанию в шантаже и грубом нарушении договора. Политик подчеркнул, что страна не будет поддаваться «подобного рода рэкету».