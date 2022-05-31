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Среда обитания

Подсчитано число жертв оползней в Бразилии

G1: в Бразилии от сильных дождей и оползней погибли 100 человек

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Число жертв сильных дождей, вызвавших оползни в бразильском штате Пернамбуку, увеличилось с 91 до 100 человек. Об этом сообщает местный новостной портал G1.

В Бразилии подсчитали, что из-за разбушевавшейся стихии пропавшими без вести оказались 16 человек, более 6,1 тысячи лишились своих домов. Работники экстренных служб ищут пострадавших. Поиски ведутся в четырех районах — Вила-дус-Милагрес, Жардим Монте-Верде, Курадо IV и Арейро.

Ситуация со смертоносными сильными дождями и оползнями в Бразилии продолжается на протяжении нескольких дней. С начала года это уже четвертое наводнение в государстве. Специалисты назвали причиной учащающихся стихийных бедствий усугубление климатического кризиса. По словам исследователей из Межправительственной группы экспертов по изменению климата, с повышением температуры среднее количество осадков в попавшей под удар стихии части Бразилии уменьшится, однако экстремально сильные дожди будут идти чаще и станут сильнее.

Ранее в мае международная группа ученых-метеорологов World Weather Attribution обнаружила причину разрушительных наводнений в Южной Африке, ставших причиной смерти более 400 человек. По их мнению, аномальные погодные условия обусловлены глобальным потеплением из-за деятельности человека.

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Полина Кислицына
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