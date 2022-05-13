Найдена причина смертельных наводнений в Южной Африке

WWA: одной из причин смертельных наводнений в ЮАР стала деятельность человека

Ученые нашли причину разрушительных наводнений в Южной Африке, которые привели к смерти более 400 человек. Аномальные погодные условия обусловлены глобальным потеплением, вызванным антропогенным фактором. К такому выводу пришла международная группа ученых-метеорологов World Weather Attribution (WWA).

Группа проанализировала обрушившиеся на ЮАР тропические штормы, которые вызвали масштабные оползни в провинциях Восточный Кейп и Квазулу-Натал в апреле 2022 года. Метеорологам, наконец, удалось найти корреляцию между влиянием человека на изменение климата и тропическими штормами. Один из аналитиков группы Изидин Пинто заявил, что человечеству необходимо немедленно сократить выбросы парниковых газов и адаптироваться к новым условиям, когда глобальная температура резко повышается, а наводнения становятся более разрушительными.

Ученые также предсказали, что из-за пагубной деятельности человека количество аномальных погодных явлений в африканском регионе увеличится вдвое — ливни, подобные тем, что были в апреле, теперь можно ожидать примерно каждые двадцать лет. По данным отчета, число осадков будет на 4-8 процентов больше.

В результате апрельского наводнения серьезно пострадали 40 тысяч человек, многие из которых остались без жилья или живут в приютах. В свою очередь, материальный ущерб оценивается в 1,5 миллиарда долларов. Наводнение также привело к закрытию стратегически важного порта Дурбан, откуда за рубеж отправляют полезные ископаемые и сельскохозяйственные культуры.

Ранее группа World Weather Attribution уже публиковала отчет об интенсивности циклонов на юге Африки. Ученые еще в прошлом месяце пытались доказать корреляцию между глобальным потеплением и тропическими штормами, однако не смогли предоставить более глубокий анализ из-за отсутствия метеостанций в регионе.