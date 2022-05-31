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Бывшего главбуха отдела полиции осудят за миллионное мошенничество с зарплатами

Под Новосибирском экс-главного бухгалтера отдела МВД осудят за аферу на 1,7 млн рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Бывшего главного бухгалтера отдела МВД России по Чулымскому району осудят за мошенничество в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

По версии следствия, с 10 апреля 2017 по 26 апреля 2021 года обвиняемая подписывала документы с недостоверными сведениями о зарплате и, используя доступ к программе банка, перечисляла на личный счет завышенные суммы. Помимо этого, с декабря 2018 года по июль 2020 года женщина отправляла деньги и своему мужу, который работал водителем в этом же отделе полиции.

Ущерб от аферы фигурантки составил почти 1,7 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Новосибирска.

Ранее сообщалось, что на Камчатке бывшего замначальника отдела МВД осудили за взятки свежей рыбой и деньгами.

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Елизавета Новикова
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Бывшего главбуха отдела полиции осудят за миллионное мошенничество с зарплатами
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