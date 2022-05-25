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Бывшего замначальника отдела полиции осудили за взятки и превышение полномочий

Бывшего замначальника отдела МВД осудили за взятки свежей рыбой и деньгами на Камчатке

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

На Камчатке бывшего замначальника отдела МВД России по Елизовскому муниципальному району осудили на 4,5 года лишения свободы за взяточничество, посредничество в передаче взятки и превышение полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по краю.

Также ему назначили штраф в размере пяти миллионов рублей, запретили занимать должности в органах правопорядка и лишили специального звания капитана полиции. Его соучастники были осуждены ранее.

По данным следствия, экс-полицейский с июля по сентябрь 2020 года во время операции «Путина-2020» вместе с начальником отдела, угрожая увольнением, получил от подчиненного взятки на общую сумму 220 тысяч рублей и 58 килограммов свежей рыбы. Помимо этого, подсудимый сказал сотрудникам подменить изъятую у бизнесмена продукцию из нерки на более дешевую, а нерку отдать коммерсанту. За это он получил взятку в два миллиона рублей от коммерческого директора рыбодобывающей компании.

Ранее стало известно, что в Новосибирске полицейских осудили на семь лет за взятки водкой и «Роллтоном».

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Елизавета Новикова
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