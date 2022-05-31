Россиянам назвали особенности отдыха в Болгарии в предстоящем летнем сезоне

Директор ассоциации «Турпомощь» Осауленко: визу в Болгарию получить «достаточно просто»

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко назвал отечественным путешественникам особенности отдыха в Болгарии в предстоящем летнем сезоне. Об этом пишет NEWS.ru.

По словам эксперта, визу в страну в настоящее время получить «достаточно просто», поскольку большинство европейских консульств продолжают работать в штатном режиме, принимая заявления на оформление въездных документов.

Из-за закрытия воздушного пространства европейских стран для российских лайнеров добраться до Болгарии можно только на стыковочных рейсах. Наиболее доступным вариантом остается перелет с пересадкой в Турции. При этом директор ассоциации отметил, что отдых в стране для соотечественников, помимо возросших трат на перелет, существенно не изменились.

Ранее стало известно, что Минздрав Болгарии отменил с 1 мая все ковидные ограничения на въезд для иностранцев. Теперь прибывающие в страну путешественники больше не обязаны предъявлять результаты ПЦР-теста или сертификаты о вакцинации.