В России предложили отказаться от бумажных уведомлений

Минцифры предложило отказаться от бумажных уведомлений за коммунальные платежи

Минцифры разрабатывает законопроект, который предполагает полный отказ от бумажных уведомлений, среди которых есть и коммунальные платежи. Такую инициативу предложил глава министерства Максут Шадаев, его слова приводит ТАСС.

«Сейчас мы стараемся провести законопроект, который предполагал бы полный отказ от бумажных уведомлений, перейти на электронную рассылку, в том числе за коммунальные платежи», — сказал министр.

По его мнению, переход на электронные документы очень важен, так как таким образом можно будет снять издержки для бизнеса. Кроме того, он отметил важность стимулирования спроса на российские решения этого вопроса.

Ранее стало известно, что в России планируется запустить сервис, с помощью которого водительское удостоверение и полис ОСАГО можно будет предъявить в виде QR-кода. Уточняется, что это будет реализовываться в мобильном приложении «Госуслуги Авто».