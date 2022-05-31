Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России предложили отказаться от бумажных уведомлений

Минцифры предложило отказаться от бумажных уведомлений за коммунальные платежи

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Минцифры разрабатывает законопроект, который предполагает полный отказ от бумажных уведомлений, среди которых есть и коммунальные платежи. Такую инициативу предложил глава министерства Максут Шадаев, его слова приводит ТАСС.

«Сейчас мы стараемся провести законопроект, который предполагал бы полный отказ от бумажных уведомлений, перейти на электронную рассылку, в том числе за коммунальные платежи», — сказал министр.

По его мнению, переход на электронные документы очень важен, так как таким образом можно будет снять издержки для бизнеса. Кроме того, он отметил важность стимулирования спроса на российские решения этого вопроса.

Ранее стало известно, что в России планируется запустить сервис, с помощью которого водительское удостоверение и полис ОСАГО можно будет предъявить в виде QR-кода. Уточняется, что это будет реализовываться в мобильном приложении «Госуслуги Авто».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
ЦБ оценил сроки отмены ограничений на покупку наличной валюты
В России назвали преимущество RuTube перед YouTube
Смертельная драка с участием российских следователей попала на видео
В Совфеде оценили вероятность захвата Польшей территорий на западе Украины
Российский «Бук-М3» назван главной угрозой для беспилотников «Байрактар»
Айза назвала главную причину женских измен
Концерт Киркорова в Пятигорске отменили из-за жалоб верующих
На Украине появился новый государственный праздник
Врач объяснила высокий уровень холестерина у любителей растительного масла
Откровенные фото участниц голой съемки в Дубае продали за миллионы рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.