В ДНР заявили о слежке СБУ за западными дипломатами

Замминистра информации ДНР Безсонов заявил о фактах слежки СБУ за западными дипломатами

Замминистра информации Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов сообщил о фактах слежки и попытках вербовки западных дипломатов со стороны СБУ. Его слова приводит РИА Новости.

Так, оставленные украинской службой безопасности документы на территории ДНР свидетельствуют о том, что СБУ следили за иностранными дипломатами и пытались вербовать их.

«Среди этих мешков макулатуры — очень полезной, очень важной макулатуры — были документы, связанные со слежкой и вербовкой, попытками вербовки, взятием в разработку иностранных, западных дипломатов», — сказал Безсонов.

Ранее Безсонов заявил, что СБУ вела слежку за иностранными делегациями, которые прибывают в страну. По его словам, сотрудники вели круглосуточную слежку и прослушкуза всеми представителями западных делегаций. СБУ «разрабатывает и вербует» иностранцев, утверждает Безсонов. «Скрытые камеры устанавливаются даже в номерах отелей. Есть и пикантные съемки», — добавил замминистра.