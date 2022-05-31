В ДНР заявили о слежке СБУ за иностранными делегациями

В ДНР заявили, что СБУ вербует представителей западных делегаций и следит за ними

Замминистра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) вела слежку за иностранными делегациями, которые прибывают в страну. Информация опубликована в Telegram-канале «Неофициальный Безсонов».

Как утверждает Безсонов, сотрудники СБУ бросили секретную документацию при отступлении с Донбасса. Из попавших в распоряжение властей ДНР материалов следует, что круглосуточная слежка и прослушка велась за всеми представителями западных делегаций. СБУ «разрабатывает и вербует» иностранцев, утверждает Безсонов.

«Скрытые камеры устанавливаются даже в номерах отелей. Есть и пикантные съемки», — добавил замминистра, пообещав позже обнародовать подробности.

Ранее Безсонов заявил, что Донецк подвергается самым массированным обстрелам со стороны украинских войск с 2014 года.