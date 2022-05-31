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«Роскосмос» установил «Донбасс» на Байконуре

«Роскосмос» сообщил об установке ракеты «Донбасс» на Байконуре

Фото: Павел Кассин / Роскосмос

«Роскосмос» установил среднюю ракету «Союза-2.1а» с надписью «Донбасс» на стартовый комплекс «Восток» площадки № 31 космодрома Байконур. Об этом сообщает госкорпорация.

«Запуск грузового корабля "Прогресс МС-20" посвятят Донбассу. В связи с этим на вторую ступень ракеты-носителя "Союза-2.1а" нанесена надпись "Донбасс", а на головной обтекатель — флаги Донецкой и Луганской народных республик. За вывозом сегодня наблюдали и дети из ДНР и ЛНР, которые также будут присутствовать на пуске ракеты», — отмечает «Роскосмос».

Пуск носителя с грузовым кораблем «Прогресс МС-20» запланирован на 3 июня 2022 года в 12:32 по московскому времени. В ходе миссии на Международную космическую станцию (МКС) будет доставлено около 2,5 тонны грузов.

В мае гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в настоящее время на проект космического ядерного буксира «Зевс», который помог бы России совершить рывок в ракетно-космической отрасли, не хватает денежных средств, однако их можно было бы напечатать. Глава госкорпорации уточнил, что пока денежных средств для работы над космическим ядерным буксиром «Зевс» хватит до 2024 года.

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Иван Потапов
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