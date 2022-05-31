В России подавили пытавшийся вести разведку над Черным морем дрон НАТО

«РИА Новости»: российская РЭБ подавила пытавшийся вести разведку дрон НАТО у берегов Крыма

Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил России подавила помехами дрон НАТО, который потенциально пытался провести разведку российских сил для Украины над Черным морем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, натовский стратегический беспилотник приблизился к берегам Крыма. Комплексы РЭБ в результате постановки комбинированных помех радиотехническим датчикам аппарата сделали его миссию по разведке российских объектов и сил бессмысленной. Других подробностей инцидента не приводится.

Ранее сообщалось, что разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk Военно-воздушных сил (ВВС) США потерял связь с пунктом управления, выполняя полет над Черным морем. Как следует из данных портала Flightradar, беспилотный летательный аппарат вылетел с базы Сигонелла на Сицилии и направился в акваторию Черного моря. Однако в какой-то момент дрон подал сигнал о потере связи с пунктом управления.

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