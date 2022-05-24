Беспилотник США потерял связь с пунктом управления над Черным морем

Беспилотник США RQ-4A Global Hawk потерял связь с пунктом управления над Черным морем

Разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk Военно-воздушных сил (ВВС) США потерял связь с пунктом управления, выполняя полет над Черным морем. Об этом во вторник, 24 мая, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Как следует из данных портала Flightradar, беспилотный летательный аппарат вылетел с базы Сигонелла на Сицилии и направился в акваторию Черного моря. Однако в какой-то момент дрон подал сигнал о потере связи с пунктом управления.

После этого беспилотник резко сменил курс и двинулся в сторону Турции, но позже вернулся к изначальному маршруту.

Как отмечает «Военный обозреватель», RQ-4A Global Hawk занимался отслеживанием действий российского Военно-морского флота (ВМФ) и передавал соответствующую информацию украинской стороне. Вероятно, в ходе разведки дрон подвергся воздействию средств радиоэлектронной борьбы. В таком случае его уход с маршрута мог быть обусловлен попыткой покинуть зону воздействия РЭБ, считает канал.

Ранее в мае военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что новые лазерные комплексы «Задира», которые начали использовать российские войска, могут помочь изменить расклад сил в воздухе в рамках спецоперации на Украине. По словам специалиста, этот комплекс способен уничтожать беспилотник противника в течение пяти секунд на расстоянии до пяти километров.

