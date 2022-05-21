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В России назвали способное изменить ход событий на Украине оружие

Вице-премьер Кнутов заявил, что комплексы «Задира» изменят ход событий на Украине

Фото: РИА Новости

Новые применяемые Вооруженными силами России лазерные комплексы «Задира» могут помочь изменить расклад сил в воздухе в рамках спецоперации на Украине. Такое мнение высказал заместитель председателя правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Кнутов, передают «Народные новости».

Кнутов заявил, что комплекс «Задира» может уничтожать беспилотник противника в течение пяти секунд на расстоянии до пяти километров. Новый лазерный комплекс способен физически прожигать цель, в отличие от комплекса «Пересвет», который только ослепляет системы врага. Вице-премьер также отметил, что новинка позволяет экономить ракеты ЗРК «Тор» и «Панцирь». Он назвал «Задиру» уникальным оружием, которое поможет в ходе спецоперации на Украине.

По мнению Кнутова, количество беспилотников на Украине будет только расти из-за поставок НАТО и США. Новый лазерный комплекс с помощью воздействия на прицелы способен вывести технику из строя и нейтрализовать оружие. Вице-премьер также подчеркнул, что выпускаемых аналогов «Задиры» нет ни у какой страны.

Эксперт рассказал о будущих возможностях комплекса. По его словам, «Задира» сможет уничтожать ракеты реактивных систем залпового огня, разогревая их в полете и приводя к детонации.

В мае российский вице-премьер Юрий Борисов рассказал о применении в ходе СВО комплекса «Задира». До этого он также сообщил, что в России ведется разработка гиперзвуковых ракет нового поколения для различных носителей. Новыми боеприпасами оснастят модернизированные и перспективные авиационные комплексы.

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Варвара Кошечкина
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