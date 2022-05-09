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В России заявили о разработке ракет нового поколения

Вице-премьер Борисов заявил, что в России ведется разработка ракет нового поколения
Юрий Борисов

Юрий Борисов. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Россия работает над созданием гиперзвуковых ракет нового поколения для различных носителей. Об этом заявил вице-премьер и куратор ОПК России Юрий Борисов в интервью «Интерфакс».

«Ведутся работы по созданию гиперзвуковых ракет нового поколения наземного, воздушного и морского базирования. По своим характеристикам они будут превосходить существующие и перспективные разработки ведущих государств», — заявил он.

По словам вице-премьера, новыми ракетами планируется оснащать модернизированные и перспективные авиационные комплексы. Кроме того, испытания уже проводятся на ракетоносцах Ту-22М3М.

О наличии у России гиперзвуковых ракет, летящих со скоростью, превышающей скорость звука в разы, в том числе «Кинжал» и «Авангард», президент Владимир Путин заявил в своем послании Федеральному собранию в марте 2018 года.

Ранее Юрий Борисов сообщил о невозможности дефицита высокоточного оружия. Высокоточных ракет и боеприпасов у России достаточно, российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) обеспечил вооруженные силы всем необходимым, ведутся работы над увеличением дальности ракет «Калибр».

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Дарья Шляпужникова
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