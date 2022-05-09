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В России заявили о невозможности дефицита высокоточного оружия

Вице-премьер Борисов заявил, что высокоточных ракет и боеприпасов у России достаточно

Кадр: пресс-служба правительства РФ

Высокоточных ракет и боеприпасов у России достаточно, российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) обеспечил вооруженные силы всем необходимым, ведутся работы над увеличением дальности ракет «Калибр». Об этом заявил вице-премьер и куратор ОПК России Юрий Борисов в интервью «Интерфакс».

«Если верить всему, что говорят по ту сторону, ракеты у России должны были закончиться уже в марте. Но почему-то не закончились. Оборонно-промышленный комплекс поставляет нашей армии всю необходимую номенклатуру ракет в требуемых объемах. Запасов современных высокоточных ракет и боеприпасов хватит, чтобы выполнить все поставленные перед Вооруженными силами России задачи», — заявил Борисов о невозможности дефицита оружия.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили вооружение и технику, доставленную на Украину из США и европейских стран. Он уточнил, что оружие было ликвидировано высокоточными ракетами воздушного базирования Воздушно-космических сил (ВКС) России на железнодорожной станции Соль в районе населенного пункта Соледар.

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Дмитрий Сотак
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