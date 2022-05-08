Минобороны сообщило об уничтожении оружия из США и Европы на Украине

ВКС России уничтожили военную технику из США и западных стран в районе Соледара на Украине

Российские военные уничтожили вооружение и технику, доставленную на Украину из США и европейских стран. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что оружие было ликвидировано высокоточными ракетами воздушного базирования Воздушно-космических сил (ВКС) России на железнодорожной станции Соль в районе населенного пункта Соледар.

Кроме того, были поражены 19 районов сосредоточения живой силы и военной техники, понтонная переправа украинских войск в районе Чугуев и шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения в районах Красная гора, Верхнекаменка, Маяки Донецкой народной республики, Новодружевск Луганской народной республики, Резниково и Николаевка Харьковской области.

О начале российской спецоперации на территории Украины было объявлено 24 февраля.