Борисов рассказал о применении лазерного оружия в ходе спецоперации на Украине

Вице-премьер Борисов заявил о применении нового поколения лазерных комплексов на Украине

В ходе специальной военной операции (СВО) на Украине Россия применяет лазерное оружие. Вице-премьер Юрий Борисов рассказал о комплексе «Задира» в эфире Первого канала. Об этом сообщает ТАСС.

Вице-премьер отметил, что лазерный комплекс «Задира» может поражать цели на расстоянии до пяти километров.

Ранее вице-премьер Борисов сообщил, что в России ведется разработка гиперзвуковых ракет нового поколения для различных носителей. Новыми боеприпасами оснастят модернизированные и перспективные авиационные комплексы.

В апреле компания Raytheon испытала лазерный комплекс High Energy Laser Weapon Systems (HELWS) с лазерной пушкой. Система в составе комплекса NASAMS поразила два роя беспилотников.

В январе стало известно, что в США готовят боевой лазер HELIOS к установке к установке на эсминец Военно-морских сил (ВМС) США Preble класса Arleigh Burke.