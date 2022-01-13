Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Американский эсминец получит боевой лазер в 2022 году

Эсминец ВМС США Preble оснастят боевым лазером HELIOS в 2022 году

Фото: Lockheed Martin Corporation

Компания Lockheed Martin готовит боевой лазер HELIOS (High Energy Laser and Integrated Optical-dazzler with Surveillance, высокоэнергетический лазер с интегрированным слепящим лазером и функцией наблюдения) к установке на эсминец Военно-морских сил (ВМС) США Preble класса Arleigh Burke. Корабль с боевым лазером выйдет в море в 2022 году. Об этом сообщает Breaking Defence.

В ходе выступления на симпозиуме Ассоциации надводного флота исполнительный директор Lockheed Martin Джанин Мэтьюз сообщила, что осенью лазер HELIOS завершил цикл испытаний на острове Уоллопс.

Материалы по теме:
Тяжелый убийца ВВС США закупают аналог Су-57. Он станет самым вооруженным истребителем в мире
Тяжелый убийцаВВС США закупают аналог Су-57. Он станет самым вооруженным истребителем в мире
23 февраля
Гиперзвуковая гонка. Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
Гиперзвуковая гонка.Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
24 декабря

Мэтьюз отметила, что HELIOS получил элементы для интеграции в боевую информационно-управляющую систему (БИУС) Aegis. В будущем лазер станет одним из основных компонентов БИУС.

Разработку HELIOS начали в 2018 году. Система включает в себя боевой лазер мощностью 60 киловатт и оптическую подсистему для наблюдения за объектами. Также HELIOS получил маломощный лазер, который может ослеплять оптические системы противника.

В октябре издание The Drive сообщило о передаче ВВС США лазера AHEL. Разработку Lockheed Martin планируют установить на самолет AC-130J.

В апреле в публикации Popular Mechanics отметили, что лазерное оружие американских кораблей позволит поражать российские ракеты «Калибр» и китайские YJ-18.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
На Западе отреагировали на заявления зама Лаврова о переговорах с США и НАТО
В США заявили о зазвучавшем в Европе «барабанном бое войны»
Елизавета II лишила сына титула и воинских званий
Названы лучшие фильмы и сериалы 2021 года
Боец UFC рассказал о дошедших до него слухах о Чимаеве
В Казахстане начали сбор подписей за переименование Нур-Султана обратно в Астану
Туристы застряли в закрытом из-за снегопада городе и стали звездами в сети
Доктор Комаровский развеял миф о головной боли
Астрономы впервые зафиксировали возможное рождение черной дыры
В правительстве ответили на вопрос о возможности открытия завода Tesla в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter