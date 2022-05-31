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Россиянин забил до смерти не покормившую трехлетнего сына сожительницу

В Омске мужчина забил до смерти избранницу, которая не приготовила еду для сына

Кадр: СУ СК РФ по Омской области

В Омске осудили на девять лет колонии строгого режима 36-летнего Дмитрия Гончарова, который забил до смерти сожительницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск матери погибшей о компенсации морального вреда в размере миллиона рублей. Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном.

По данным следствия, 6 января в квартире одного из домов на улице Малиновского фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес женщине не менее 49 ударов руками и ногами. От полученных травм потерпевшая скончалась в больнице. Позже мужчина рассказал следователям, что убил избранницу из-за того, что, пока он спал, она допила бутылку водки и легла спать, при этом не приготовив еду и не накормив трехлетнего сына.

Ранее стало известно, что под Калугой 69-летнего пенсионера осудили за убийство дочери и попытку застрелить жену.

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Елизавета Новикова
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