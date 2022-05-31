В Елабуге впервые появились топиары в виде птиц и людей

В Елабуге на одной из центральных улиц впервые появились искусственные топиары

В Елабуге, Республика Татарстан, на одной из центральных улиц впервые появились искусственные топиары в виде гуляющих людей и птиц. Об этом пишет «Татар-информ».

Изготовленные из металла конструкции покрыты искусственной травой.

Также у дворца культуры города была размещена фигура в форме гитары. Власти города планируют установить больше таких скульптур в дальнейшем, также вокруг конструкций будет создана асфальтовая площадка.

Ранее сообщалось, что в Республике Башкортостан деревянные скульптуры, созданные в рамках открытого конкурса «Форма изгиба», украсят туристический маршрут «Уфимское ожерелье». Фигуры будут изготовлены из дуба, ели, тополя и сосны. Итоги конкурса будут подведены в июне.