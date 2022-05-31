Названы места в Москве с резко подорожавшим жильем для богатых

Knight Frank: сильнее всего в Москве элитные квартиры подорожали на Чистых прудах

В 2022 году в Москве жилье для богатых сильнее всего подорожало в окрестностях Чистых прудов — с начала года один квадратный метр жилья там подорожал на 51 процент, до 2,07 миллиона рублей. Места в столице с резко выросшими в цене квартирами в элитных новостройках назвали аналитики Knight Frank в своем исследовании, пишет РБК.

Второе место среди локаций с подорожавшим жильем в премиум-сегменте занял Тверской район — стоимость «квадрата» увеличилась на 21 процент, до 1,91 миллиона рублей. Третью строчку заняла Плющиха с подорожанием на 18 процентов, до 2,39 миллиона рублей за квадратный метр. В первую пятерку также вошли Раменки (плюс 19 процентов, до 1,12 миллиона рублей за «квадрат») и Якиманка (плюс 18 процентов, до 2,39 миллиона рублей).

По оценкам Knight Frank, в мае средняя цена одного квадратного метра в элитных новостройках Москвы достигла 1,5 миллиона рублей — это на 13 процентов больше, чем по итогам четвертого квартала 2021 года.

Аналитики связывают тенденцию с растущей популярностью инвестиций в недвижимость на фоне нецелесообразности вложений в ценные бумаги, валюту и драгметаллы. «В связи с тем что ситуация не является четко детерминированной, цены на первичном рынке не снижаются и сохраняют определенную склонность к небольшой коррекции, однако новые проекты, которые выходят в этом году, пока подтверждают уже сложившуюся динамику», — пояснил региональный директор департамента городской недвижимости Knight Frank Russia Андрей Соловьев.

Ранее эксперты предрекли подорожание квартирам на первичном и вторичном рынках Москвы и Подмосковья. По оценкам специалистов, стоимость жилья к концу 2022 года может вырасти на треть из-за подорожания стройматериалов, сбоев в поставках зарубежной техники и активизировавшихся инвесторов.