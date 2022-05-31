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Квартирам в Москве и области предрекли подорожание

«Ъ»: квартиры в Москве и Подмосковье могут подорожать на треть к концу 2022 года

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

К концу 2022 года квартиры в новостройках и на вторичном рынке Москвы и Подмосковья могут подорожать на 20-30 процентов. Такую ситуацию на рынке недвижимости в столице и области предрекли эксперты Национального рейтингового агентства (НРА) в своем исследовании, передает «Коммерсантъ».

Среди причин подобной тенденции аналитики выделили подорожание стройматериалов, увеличение стоимости лизинга строительного оборудования и его возможный дефицит, а также повышение зарплат. Председатель совета директоров «Бест-Новостроя» Ирина Доброхотова отметила, что с января по май 2022 года новостройки подорожали на восемь-девять процентов — эксперт не исключает, что по итогам года рост будет больше.

По оценкам Dataflat.ru, в апреле 2022 года средние цены на жилье в новостройках Москвы выросли на 18 процентов год к году, до 337 тысяч рублей за один квадратный метр. На вторичном рынке за тот же период квартиры подорожали на 14,8 процента, до 305,4 тысячи рублей — такие данные приводит ЦИАН. В НРА пояснили, что рост стоимости оказался заметным на фоне изначально низких ставок по ипотеке на новостройки, инфляцией, отложенным спросом и повышением цен на стройматериалы — в апреле 2022-го они подорожали на 31,39 процента год к году.

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Специалисты напомнили, что ситуацию с ценами в марте усугубил резкий рост ключевой ставки до 20 процентов годовых (27 мая ее снизили до 11 процентов). Совладелец группы «Родина» Владимир Щекин предположил, что жилье продолжит дорожать, если обновленная программа льготной ипотеки под девять процентов окажется действенной.

Однако пока действовавшая в апреле льготная ставка в 12 процентов не дала ожидаемого эффекта — по данным Dataflat.ru, в апреле продажи в новостройках Москвы упали на 41 процент. В столичном Росреестре уточнили, что на вторичном рынке, где не действует льготная ипотека, спрос на квартиры снизился на треть.

Эксперты убеждены, что на рост стоимости повлияют и девелоперы. По словам президента межотраслевой ассоциации саморегуляторов в области строительства и проектирования «Синергия» Александры Белоус, многие застройщики приостановили вывод новых проектов на рынок, чтобы не допустить перенасыщения предложения.

Другим драйвером цен могут стать инвесторы, которые лишились приемлемых инструментов для вложений — сейчас ни валюта, ни драгметаллы, ни фондовый рынок не приносят заметных доходов, считает Наталья Богомолова из НРА.

Ранее в России предложили распространить льготную ипотечную программу на еще один вид жилья — апартаменты. Однако для реализации инициативы придется пересматривать базовые социально направленные задачи программы или признавать строящиеся апартаменты жильем.

Нина Ташевская
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