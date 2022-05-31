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Льготную ипотеку в России предложили расширить на один вид жилья

Российскому правительству предложили распространить льготную ипотеку на апартаменты

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В России предложили распространить льготные ипотечные программы на покупку апартаментов. С предложением расширить госкредиты на еще один вид жилья выступил экспертный совет при правительстве, пишут «Известия».

Инициатива содержится в проекте резолюции заседания рабочей группы «Строительство, урбанистика и ЖКХ» — ее планируют направить на рассмотрение в кабинет министров. «Правительство активно рассматривает все предложения, которые поступают от участников рынка», — заявил источник «Известий» из аппарата вице-премьера Марата Хуснуллина.

Сейчас льготная ипотека распространяется исключительно на жилые постройки — у апартаментов пока нет такого статуса. По словам председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова, для распространения ипотеки на этот вид жилья придется пересматривать базовые социально направленные задачи программы или признавать строящиеся апартаменты жильем.

«Мы работаем над законопроектом о так называемом "статусе апартаментов". По понятным причинам эта работа не была в числе приоритетных последние три месяца, но она продолжится», — пояснил Пахомов и добавил, что определить правовой статус объектов власти планируют до конца 2022 года.

В феврале Всероссийский центр национальной строительной политики (ВЦНСП) предложил считать существующие апартаменты жильем второй категории — то есть не обеспеченными социальной инфраструктурой. ВЦНСП предложили меры в качестве поправки к внесенному в апреле 2021 года законопроекту о правовом статусе апартаментов — он предусматривает наделение статусом жилья только новых объектов.

Нина Ташевская
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