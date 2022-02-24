Предсказана судьба апартаментов в России

Всероссийский центр национальной строительной политики (ВЦНСП) предложил считать существующие апартаменты жильем второй категории — не обеспеченным социальной инфраструктурой. Такую судьбу этому типу недвижимости предрекла организация в направленном Минстрою документе, пишут «Известия».

ВЦНСП предложили меры в качестве поправки к внесенному в апреле 2021 года законопроекту о правовом статусе апартаментов — он предусматривает наделение статусом жилья только новых объектов. Общественники предложили ввести новое понятие — жилье второй категории. Согласно задумке, в таких объектах можно прописаться, но они не будут обеспечены школами, детсадами и поликлиниками. Кроме того, для этого жилья стоит ввести повышенный (коммерческий) тариф за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и налог на недвижимость.

Авторы инициативы считают, что дать статус жилья второй категории можно апартаментам, которые соответствуют градостроительным и социальным нормам — по последней, в большинстве муниципалитетов, на каждого человека должно приходиться не менее 18 квадратных метров. Чтобы реализовать идею, предложили создать федеральный реестр апартаментов, распределив их по соответствию названным критериям.

Однако после достройки всех объектов с апартаментами в ВЦНСП предложили разрешить их возведение исключительной в курортных городах. Общественники считают, что по мере роста продаж такой недвижимости может вырасти социальное напряжение — люди начнут требовать от государства обеспечения их гражданских прав.

В осеннюю сессию Госдума не смогла рассмотреть законопроект о статусе апартаментов в первом чтении, так как он был направлен на доработку. Источники «Известий» сообщили, что на данный момент рабочая группа, в которой есть представители Минстроя, корректирует документ. Доработанный проект в министерство еще не поступал, однако, по информации газеты, в ведомстве планируют приравнять к жилью и уже существующие апартаменты. По данным источников, в Минстрое ищут способы реализации задачи.

Тем не менее зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что пока не достигнуто согласие относительного того, что именно считать апартаментами — в таких помещениях не только живут, но и размещают офисы, коворкинги, магазины и прочие коммерческие объекты. Депутат предложила оставить их нежилыми помещениями с возможностью временной прописки.

К тому же, Разворотнева предложила урегулировать вопрос платы за ЖКУ и разработать официальную методику расчетов для апартаментов, чтобы владельцы апарт-комплексов не могли устанавливать экономически необоснованные тарифы за коммунальные услуги.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский отметил, что апартаменты не соответствуют требованиям безопасности и экологии, а также могут увеличить нагрузку на социальную инфраструктуру. «Но вопрос требует регулирования, ограничения бесконтрольного роста якобы нежилых зданий, которые строятся без соблюдения каких-либо норм, но по факту продаются для проживания людей», — пояснил парламентарий.

Как считает член правления ассоциации агентств элитной недвижимости Москвы AREA Анастасия Могилатова, законопроект стоит доработать из-за существенных отличий в нормах для жилых и нежилых помещений. Речь идет о показателях по инсоляции, звукоизоляции и санитарных нормах. Кроме того, эксперт предложила разработать критерии для размещения таких зданий в составе территориальных зон и требования к расположению жилых и нежилых помещений внутри здания.

По мнению генерального директора VSN Realty Яны Глазуновой, стоит отказаться от формулировки «жилье второй категории», поскольку она может вызвать ассоциации с объектами низкого качества, однако зачастую апартаменты таковыми не являются. Специалистка предложила называть их «жильем для временного проживания».

Ранее риелтор Бендриков назвал главные плюсы и минусы покупки апартаментов. Среди преимуществ эксперт отметил невысокую стоимость недвижимости — разница в цене с квартирой в той же локации может достигать 30 процентов. Однако главным недостатком апартаментов специалист назвал высокий ежегодный налог, который колеблется от 0,5 до 2 процентов от кадастровой стоимости.