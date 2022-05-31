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Москвичка сделала глоток из бутылки энергетика и лишилась части желудка

Москвичка лишилась части желудка и пищевода, выпив щелочи из бутыли энергетика

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Жительница Москвы лишилась части желудка и пищевода после того, как решила утолить жажду, попив из бутылки энергетика, в которой оказалась щелочь. Пострадавшая добилась возбуждения уголовного дела лишь спустя год, пишет «КП».

По данным издания, в 2021 году 21-летняя девушка работала в столичном маникюрном салоне. Во время перерыва она зашла в подсобное помещение, где обычно обедали сотрудники. Там же находился стол с рассчитанными на всех работников продуктами, среди которых находилась бутылка энергетика. Девушка сделала из нее глоток и тут же почувствовала сильное жжение в горле. «У меня изо рта пошла пена, а что я чувствовала внутри вообще невозможно передать словами», — вспомнила пострадавшая.

Позже выяснилось, что кто-то из сотрудников салона хотел забрать домой средство для очитки маникюрных принадлежностей и налил его в бутылку из-под энергетика, которую забыл на обеденном столе.

Администратор вызвала скорую помощь и девушку госпитализировали в токсикореанимацию НИИ им. Склифосовского. Врачи диагностировали у нее отравление щелочью с ожогами ротовой полости, гортани, пищевода и желудка. В результате у москвички начали отмирать ткани органов пищеварения, и ей пришлось лечь на операцию. В итоге хирурги удалили пострадавшей часть пищевода и желудка.

После операции девушке оформили инвалидность. Кроме того, она до сих пор страдает от болей в животе.

По информации источника издания, возбуждено дело по статье 118 Уголовного кодекса («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Сотрудник салона, оставивший на обеденном столе бутылку с опасной жидкостью, до сих пор не установлен.

Ранее в Химках 13-летняя школьница выпила средство для мытья пола и попала в больницу. Объяснить свой поступок девочка не смогла.

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Константин Лысяков
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