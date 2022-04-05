Подмосковная школьница отравилась средством для мытья пола

В подмосковных Химках 13-летняя школьница отравилась средством для мытья пола

В подмосковных Химках 13-летняя школьница отравилась средством для мытья пола. Об этом сообщает РЕН ТВ во вторник, 5 апреля.

По сведениям телеканала, россиянка почувствовала себя плохо ночью 4 апреля. Родители вызвали бригаду медиков.

Прибывшим в квартиру врачам школьница призналась, что выпила моющее средство. Обстоятельства своего поступка девочка объяснить не смогла. Ее доставили в больницу с отравлением.

Подробности случившегося сейчас выясняются.

Ранее сообщалось, что дети отравились таблетками для санобработки в школе в Саратовской области.

Средство четвероклассникам дал учитель, перепутав его с витаминами. Все шестеро детей оказались в больнице Красноармейска, двое попали в реанимацию.