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Подмосковная школьница отравилась средством для мытья пола

В подмосковных Химках 13-летняя школьница отравилась средством для мытья пола

Фото: Globallookpress.com

В подмосковных Химках 13-летняя школьница отравилась средством для мытья пола. Об этом сообщает РЕН ТВ во вторник, 5 апреля.

По сведениям телеканала, россиянка почувствовала себя плохо ночью 4 апреля. Родители вызвали бригаду медиков.

Прибывшим в квартиру врачам школьница призналась, что выпила моющее средство. Обстоятельства своего поступка девочка объяснить не смогла. Ее доставили в больницу с отравлением.

Подробности случившегося сейчас выясняются.

Ранее сообщалось, что дети отравились таблетками для санобработки в школе в Саратовской области.

Средство четвероклассникам дал учитель, перепутав его с витаминами. Все шестеро детей оказались в больнице Красноармейска, двое попали в реанимацию.

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Анна Щербакова
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