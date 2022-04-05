Подмосковная школьница отравилась средством для мытья пола
В подмосковных Химках 13-летняя школьница отравилась средством для мытья пола
В подмосковных Химках 13-летняя школьница отравилась средством для мытья пола. Об этом сообщает РЕН ТВ во вторник, 5 апреля.
По сведениям телеканала, россиянка почувствовала себя плохо ночью 4 апреля. Родители вызвали бригаду медиков.
Прибывшим в квартиру врачам школьница призналась, что выпила моющее средство. Обстоятельства своего поступка девочка объяснить не смогла. Ее доставили в больницу с отравлением.
Подробности случившегося сейчас выясняются.
Ранее сообщалось, что дети отравились таблетками для санобработки в школе в Саратовской области.
Средство четвероклассникам дал учитель, перепутав его с витаминами. Все шестеро детей оказались в больнице Красноармейска, двое попали в реанимацию.