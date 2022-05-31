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Немецкий генерал-лейтенант в отставке оценил ход операции России в Донбассе

Немецкий генерал-лейтенант Катер заявил о взятии Донбасса Россией в ближайшие дни

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Россия возьмет под контроль Донбасс в течение ближайших дней или недель, следующей целью российских войск станет установление безопасного сухопутного коридора из материковой России в Крым. Так оценил ход специальной военной операции генерал-лейтенант бундесвера в отставке Роланд Катер в эфире телеканала Welt.

«У меня есть впечатление, что русские решают вопросы поочередно, что ведет к выводам, что, когда они возьмут под контроль Донбасс, а, по моей оценке, это вопрос дней, в лучшем случае — недель, они не удовлетворятся этим и будут продолжать», — заявил немецкий экс-генерал.

По его мнению, оперативный замысел российской группировки войск и общая тактика сил «очень ясна», она включает в себя «укрепление в сухопутном коридоре в Крым», включая «Мариуполь и другие порты».

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Дмитрий Сотак
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