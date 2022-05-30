Назначенный Киевом глава Донецкой области заявил о тяжелой ситуации в Донбассе

Глава администрации Донецкой области Кириленко заявил о крайне тяжелой ситуации в Донбассе

В настоящее время на полях сражений в Донбассе складывается крайне тяжелая для украинских властей ситуация. Об этом заявил в эфире телеканала «Украина 24» назначенный Киевом глава военной администрации Донецкой области Павел Кириленко, передает РИА Новости.

«Ситуация крайне тяжелая вдоль линии фронта, обстрелы не прекращаются», — рассказал Кириленко.

По его словам, под постоянными обстрелами находится и трасса Бахмут — Лисичанск, которая имеет стратегическое значение для Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку по ней осуществляется доставка продовольствия для военных. При этом Кириленко отметил, что данный участок пока не перешел под полный контроль военнослужащих из России и республик Донбасса.

25 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что ситуация в Донбассе складывается для ВСУ «чрезвычайно плохо». При этом он допустил, что она может стать еще более катастрофичной, если не будет решена проблема с острой нехваткой реактивных систем залпового огня у украинских подразделений.