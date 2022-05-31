Браузер Google Chrome назвали небезопасным

Which: браузер Chrome способен отразить лишь 25 процентов фишинговых атак

Браузер Google Chrome оказался неспособным защитить пользователей от фишинговых атак. Об этом свидетельствует исследование некоммерческой организации по защите прав потребителей Which?, сообщает издание TechSpot.

Специалисты компании проанализировали способность браузеров отражать атаки злоумышленников. В качестве эксперимента авторы посетили около 800 найденных фишинговых сайтов и проверили, как на них реагирует встроенная защита программ. Согласно их выводу, Chrome блокировал лишь 28 процентов атак на Windows и 25 процентов — на macOS. Лидером рейтинга авторы назвали браузер Firefox, который заблокировал около 85 процентов опасных сайтов.

Представители Google опубликовали заявление, в котором поставили под сомнению выводы Which?: «Методология и результаты этого исследования требуют тщательного изучения». По словам инженеров компании, Google более 10 лет использует для защиты пользователей технологию Safe Browsing API и предоставляет ее другим браузерам — в том числе Firefox. Поэтому в Google скептически оценили итоги теста, так как браузеры с одинаковым защитным ПО показали значительно отличающиеся результаты.

По словам журналистов издания, фишинговые атаки проще всего предотвратить на уровне пользователя. Авторы заметили, что потребители должны с подозрением относиться к электронным письмам, которые призывают поделиться личной информацией или перейти на неизвестный сайт.

В конце мая специалисты компании Red Canary рассказали об опасном вирусе ChromeLoader, который атакует пользователей браузера Chrome. Вредоносная программа модернизирует браузер жертв и демонстрирует им поддельные сайты.