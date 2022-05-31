Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ДНР появится торговый флот

Глава ДНР Пушилин сообщил, что у республики появится собственный торговый флот

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что оставшиеся в мариупольском порту суда перейдут в собственность республики, а следовательно, у ДНР будет собственный торговый флот. Его цитирует РИА Новости.

По словам Пушилина, после окончания боевых действий в Мариуполе у причалов в морском порту осталось несколько судов. «Часть судов перейдет под юрисдикцию Донецкой народной республики. Об этом приняты соответствующие решения. Флаги, которые будут на них, тоже уже понятны», — заявил он.

Также глава республики ответил утвердительно на уточняющий вопрос о том, появится ли теперь у ДНР собственный торговый флот.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что из порта Мариуполя вышло судно типа «Славутич» с грузом металла — первое после окончания боевых действий в городе. Его сопровождали артиллерийские и противодиверсионные катера Новороссийской военной базы Черноморского флота.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В России подавили пытавшийся вести разведку над Черным морем беспилотник НАТО
Зарезавшего сотрудницу батутного центра на глазах у ее сына задержали в парадной
Минобороны показало кадры стрельбы артиллерии ВДВ по позициям ВСУ
Врачи рассказали о пользе регулярного использования вибраторов
Названы основные ошибки москвичей в использовании сантехники
В Мариуполе возобновил работу торговый порт
Предложен новый способ контроля диабета с помощью питания
Российские туристы к осени смогут расплачиваться картой «Мир» еще в одной стране
В ДНР появится торговый флот
Бывшего главбуха отдела полиции осудят за миллионное мошенничество с зарплатами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.