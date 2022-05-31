В ДНР появится торговый флот

Глава ДНР Пушилин сообщил, что у республики появится собственный торговый флот

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что оставшиеся в мариупольском порту суда перейдут в собственность республики, а следовательно, у ДНР будет собственный торговый флот. Его цитирует РИА Новости.

По словам Пушилина, после окончания боевых действий в Мариуполе у причалов в морском порту осталось несколько судов. «Часть судов перейдет под юрисдикцию Донецкой народной республики. Об этом приняты соответствующие решения. Флаги, которые будут на них, тоже уже понятны», — заявил он.

Также глава республики ответил утвердительно на уточняющий вопрос о том, появится ли теперь у ДНР собственный торговый флот.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что из порта Мариуполя вышло судно типа «Славутич» с грузом металла — первое после окончания боевых действий в городе. Его сопровождали артиллерийские и противодиверсионные катера Новороссийской военной базы Черноморского флота.