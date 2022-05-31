Минобороны заявило о выходе первого судна из Мариуполя

В Минобороны заявили, что первое после конца боев судно вышло из порта Мариуполя

Из порта в Мариуполя в море вышло первое после завершения боевых действий в городе судно. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО), передает ТАСС.

Там уточнили, что из порта вышло судно типа «Славутич» с грузом металла. Его сопровождали артиллерийские и противодиверсионные катера Новороссийской военной базы Черноморского флота.

Судно доставит груз металла в порт Ростова-на-Дону. Он прибыло в Мариуполь 27 мая после сообщения Минобороны о полном разминировании порта. Тогда в ведомстве подчеркивали, что его акваторией могут безопасно пользоваться гражданские суда.