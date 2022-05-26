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Минобороны заявило о полном разминировании порта Мариуполя

Генерал Минобороны Мизинцев доложил о полном разминировании порта Мариуполя

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные завершили разминирование порта Мариуполя, его акваторией могут безопасно пользоваться гражданские суда. Об этом журналистам сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Минную опасность в акватории устранили силы Военно-Морского Флота, уточнил Мизинцев. Он напомнил, что со среды, 25 мая, российскими военными был открыт круглосуточный гуманитарный коридор в Азовском море.

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По словам Мининцева, иностранные сухогрузы, которые ранее были заблокированы украинской стороной в порту Мариуполя, не вышли из акватории, несмотря на открытые гумкоридоры. В их числе морские судна из Болгарии, Доминиканы и Турции, сообщил генерал.

25 мая оборонное ведомство доложило, что порт Мариуполя начал работать в обычном режиме. Тогда специалисты Черноморского флота обследовали 134 сооружения и обезвредили более 12 тысяч взрывоопасных предметов и единиц вооружения, брошенного украинскими бойцами.

4 мая министр обороны Сергей Шойгу объявил о полном контроле над Мариуполем. По утверждению представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, основными очагами сопротивления до взятия Мариуполя были центр города, порт и завод «Азовсталь».

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Анастасия Шейкина
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