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В Дербенте появится самый большой фонтан в России

Самый большой фонтан России площадью 5000 квадратных метров появится в Дербенте

Фото: Пресс-служба администрации Дербента

В дагестанском Дербенте завершается строительство самого большого мультимедийного фонтана в России — его открытие запланировано на лето. Об этом сообщает «Интерфакс».

Объект появится в парке имени Низами Гянджеви и будет представлять собой двухъярусный комплекс с лабиринтами и водным экраном для трансляции изображений и светомузыкального шоу. Его площадь составит пять тысяч квадратных метров.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, главная изюминка фонтана —это мощнейший залп воды из более чем двух тысяч форсунок и почти 1500 прожекторов.

«В настоящее время ведется заключительный этап строительства. Можно сказать, основные работы завершены, на последней стадии ведутся работы по его техническим настройкам», — добавили в пресс-службе.

Ранее в мае стало известно, что в Дербенте к 2025 году запланировали построить канатную дорогу, благодаря чему турпоток в город может увеличиться вдвое. Протяженность канатки составит 2850 метров с пропускной способностью 500 человек в час.

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Мария Гейн
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