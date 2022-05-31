Париж назвал слухами сообщения о переименовании Московской улицы в Киеве

Франция назвала слухами информацию о предложении Парижа переименовать Московскую улицу

Французское Министерство иностранных дел назвало слухами информацию о якобы предложении Парижа переименовать Московскую улицу в Киеве в честь Франции. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы не комментируем слухи. Это также вопрос внутренней политики суверенного государства», — заявили в МИД.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России выяснила, что мэрия Киева планирует переименовать Московскую улицу в честь Франции по предложению Парижа. По словам главы СВР Сергея Нарышкина, администрация президента Франции Эммануэля Макрона предложила киевским властям три варианта переименования Московской улицы — улица Шарля де Голля, улица Парижа или Французская улица. В Службе внешней разведки считают предложение Франции «неприкрытым проявлением крайней русофобии и пособничества нацистскому режиму в Киеве».