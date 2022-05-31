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«Газпром» прекратит поставки двум европейским компаниям

«Газпром» с 1 июня 2022 года приостановит поставки газа немецкой Shell и датской Orsted

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

«Газпром экспорт» прекратит поставки газа двух европейским компаниям — Shell Energy Europe Limited в Германию и Orsted Salg & Service в Данию, следует из публикаций в Telegram-канале «Газпрома».

Обе компании уведомили, что не намерены проводить платежи по предложенной Москвой схеме с использованием рублевых счетов. Теперь поставки будут приостановлены с 1 июня и до момента осуществления оплаты в новом формате.

В случае с Shell Energy Europe Limited максимальный годовой объем поставок составляет 1,2 миллиарда кубометров, уточняется в сообщении.

«По состоянию на конец рабочего дня 31 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) "Газпром экспорт" не получил от "Шелл Энерджи Юроп Лимитед" платеж за поставки газа в апреле», — говорится в публикации. То же самое уточняется и про датское предприятие.

31 мая «Газпром» сообщил, что полностью остановил поставку газа нидерландской Gasterra, так же не получив платеж за поставки газа в апреле по новой схеме. Она была предложена президентом России Владимиром Путиным в конце марта и предполагает открытие покупателем двух счетов (в рублях и евро) в Газпромбанке.

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Платон Щукин
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