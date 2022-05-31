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«Газпром» остановил поставки в Нидерланды

«Газпром» остановил поставки нидерландской Gasterra

Фото: Fabian Bimmer / РИА Новости

«Газпром» полностью остановил поставку газа нидерландской Gasterra из-за неоплаты за топливо в рублях. Об этом говорится в сообщении российской компании.

По состоянию на конец 30 мая «Газпром экспорт» не получил платеж за поставки газа в апреле от компании. Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны идти в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были своевременно проинформированы, отметили в «Газпроме».

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Ранее Gasterra заявила, что не станет оплачивать российский газ рублями, потому что боится рисков нарушения санкций. Также она опасается «значительных финансовых и операционных рисков», связанных с предлагаемой Москвой платежной схемой.

В конце марта президент Владимир Путин поручил перевести оплату российского газа, поставляемого в европейские страны, в рубли. Схема предполагает открытие покупателем двух счетов (в рублях и в евро) в Газпромбанке.

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Платон Щукин
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