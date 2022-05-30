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Нидерланды отказались платить за российский газ в рублях

Нидерландская Gasterra отказалась платить за российский газ в рублях

Фото: Wojciech Kardas / Reuters

Нидерландская компания Gasterra отказалась платить за поставляемый в страну российский газ в рублях, как того требует Москва, говорится в сообщении на корпоративном сайте.

«Gasterra решила не выполнять односторонние платежные требования "Газпрома". В ответ "Газпром" заявил об остановке поставок в Нидерланды с 31 мая», — отмечается в сообщении.

Свое решение компания объясняет нежеланием способствовать обходу санкций, наложенных на Россию Евросоюзом, а также «значительными финансовыми и операционными рисками», сопряженными с предлагаемой Москвой платежной схемой.

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В конце марта президент Владимир Путин поручил перевести оплату российского газа, поставляемого в европейские страны, в рубли. Позднее были опубликованы подробности схемы, которая предполагает открытие покупателем двух счетов, в рублях и в евро, в Газпромбанке, который затем будет покупать рубли на внутреннем рынке.

Сразу несколько стран и компаний заявили об отказе платить в соответствии с новыми правилами. В ответ «Газпром» уже прекратил поставки в Польшу, Болгарию и Финляндию.

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Платон Щукин
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