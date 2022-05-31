Путин поддержал идею присвоить Цыдыпову звание героя России

Президент Путин поддержал идею присвоить лейтенанту Цыдыпову звание героя России

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым поддержал инициативу о присвоении звания героя России лейтенанту Балдану Цыдыпову, получившему ранение в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Он ранен тяжело, стопа ампутирована — в общем, много операций предстоит. Но он молодец, хорошо держится. Во время внезапного нападения на колонну он развернул свой БТР, прикрыл колонну, принял неравный бой, подбил технику противника и в итоге спас 150 своих товарищей», — рассказал Бречалов.

Специальная операция России на Украине началась 24 февраля. Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. По его словам, о помощи попросили в Донецкой и Луганской народных республиках.