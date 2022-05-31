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Тело 14-летней школьницы полдня пролежало на козырьке подъезда в Москве

Тело 14-летней школьницы полдня пролежало на козырьке подъезда дома на севере Москвы

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Тело 14-летней школьницы полдня пролежало на козырьке подъезда жилого дома на улице Базовская на севере Москвы. Об этом пишет «МК».

По данным издания, девочка скончалась накануне ночью, но ее тело нашли только днем. Предполагается, что жильцы столичной многоэтажки не обращали внимания на мертвого ребенка на протяжении восьми часов.

Позже выяснилось, что местный дворник обнаружил на территории мобильный телефон и кроссовку. Мужчина выбросил обувь, а гаджет отдал сотрудникам полиции.

Погибшая девочка не была примерной ученицей, кроме того, два года назад ее поставили на учет за кражу в магазине. Известно, что в день случившегося она отправилась в торговый центр недалеко от дома, чтобы зарядить телефон. Оттуда девочка позвонила матери и в слезах сообщила, что рассталась с молодым человеком.

По факту смерти московской школьницы начали проводить проверку.

Ранее в Волгоградской области нашли мертвой 15-летнею девочку, которая пропала по дороге в школу. В поисках девочки участвовали 400 волонтеров. Выдвигались версии, что она заблудилась и замерзла. Позже рюкзак со школьными принадлежностями был обнаружен в уличном туалете в центре села.

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Анна Щербакова
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