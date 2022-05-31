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Турция потребовала от США изменить решение по поставкам F-35

МИД Турции: США необходимо изменить решение по истребителям F-35 или вернуть деньги

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Анкара требует от Вашингтона изменить решение по поставкам истребителей F-35, в противном случае США придется вернуть деньги. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью агентству Anadolu Ajansi.

«Что касается F-35, то Конгрессу необходимо пересмотреть свое решение. Мы говорим: либо отмените это решение, либо верните вложенные нами деньги», — сказал Чавушоглу.

Соединенные Штаты исключили Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за того, что Анкара купила российские системы ПВО С-400. По данным агентства Bloomberg, турецкая сторона намерена вернуть членство в программе поставок за прием Финляндии и Швеции в НАТО.

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Варвара Кошечкина
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