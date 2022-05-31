Минобороны показало кадры работы систем залпового огня «Град» при уничтожении позиций ВСУ

Минобороны России показало кадры боевой работы реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» по уничтожению позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках спецоперации. Соответствующее видео есть в распоряжении «Ленты.ру».

На кадрах видно, как батарея РСЗО «Град» выдвигается на огневые точки, после чего российские военные наносят удары по боевым позициям противника, расположение которых удалось выяснить с помощью артиллерийской разведки.

В ведомстве рассказали, что в результате атаки войска Западного военного округа уничтожили опорный пункт ВСУ, а также позицию артиллерийских орудий противника.