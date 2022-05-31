Блогерша показала способ незаметно ходить без бюстгальтера на улице

The Sun: блогерша Джаз посоветовала летом носить поролоновые чашечки вместо бюстгальтера

Блогерша Джаз из США показала способ незаметно ходить без бюстгальтера на улице в жаркую погоду. На соответствующий ролик в ее TikTok-аккаунте обратило внимание издание The Sun.

По словам юзерши с никнеймом @jazrabarnes, чтобы летом не носить дополнительный предмет гардероба, она использует извлеченные из бикини поролоновые чашечки. Девушка посоветовала удалить расположенную поверх них скользящую ткань и разместить под облегающей майкой. «Это мой любимый летний лайфхак, если у вас есть маленький топ и вы не хотите носить бра или показывать складки жира на спине», — пояснила блогерша.

Американка рассказала, что поролон скроет очертания груди, а также обеспечит надежное сцепление с материалом одежды и не выпадет в неудобный момент. Благодаря данному способу девушки могут чувствовать себя на улице одновременно свободными и защищенными, отметила автор ролика.

Видео набрало более 807 тысяч лайков и вызвало положительный отклик у пользователей. «Не хочу делать громких заявлений, но я бы выбрала тебя президентом», «Гениально!», «Это изменит чью-нибудь жизнь», — заверили зрители.

В апреле журналистка и писательница Эбби Макхейл показала правильный способ надевать бюстгальтер. Речь идет о методе scoop & swoop, благодаря которому грудь принимает правильное положение в бра, полностью заполняя его чашки. Согласно лайфхаку, в первую очередь необходимо надеть бретели изделия на плечи и застегнуть последние крючки на его поясе привычным способом. «Важно не затягивать пояс слишком туго. Так, в будущем, когда белье растянется, у вас будет возможность закреплять его на последующие крючки», — пояснила она.