Писательница показала правильный способ надевать бюстгальтер

Журналистка Макхейл показала метод scoop & swoop, позволяющий правильно надеть бюстгальтер

Журналистка и писательница Эбби Макхейл показала способ надевать бюстгальтер таким образом, чтобы он не сковывал движения и поддерживал грудь любого объема. Материал на эту тему публикует The Sun.

Речь идет о методе под названием scoop & swoop, благодаря которому грудь принимает правильное положение в бра, полностью заполняя его чашки. Собеседница издания заверила, что данная техника позволяет подобрать нужный размер нижнего белья, а затем ходить в нем с комфортом.

Согласно лайфхаку, в первую очередь необходимо надеть бретели бюстгальтера на плечи и застегнуть последние крючки на его поясе привычным способом. «Важно не затягивать пояс слишком туго. Так, в будущем, когда белье растянется, у вас будет возможность закреплять его на последующие крючки», — пояснила она.

После этого, по словам Макхейл, следует наклониться вперед, «зачерпнуть» правую грудь левой рукой, а затем подтянуть ее от подмышки в сторону центра. Аналогичные действия необходимо произвести и с другой стороны.

«Если вы просто застегнете бюстгальтер и не разместите грудь в чашке правильно, то под одеждой бюст будет выглядеть неэстетично. Вдобавок белье не сможет поддерживать грудь, из-за чего она опустится вниз из-за гравитации и потеряет форму», — заключила писательница.

Ранее в апреле блогерша Дженнифер Уорнс поделилась простым способом, который поможет правильно определить размер бюстгальтера. При этом для того, чтобы им воспользоваться, не потребуются вспомогательные средства или измерительная лента: эксперт посоветовала проследить за поясом и бретелями бра в течение дня.