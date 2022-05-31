Девушка сохранила свое старое сердце в пакете после пересадки ей нового

The Sun: девушка, перенесшая пересадку сердца, сохранила орган и хочет его похоронить

После пересадки органов жительница Новой Зеландии Джессика Елена сохранила свое старое сердце и носит его в пластиковом пакете. Историю девушки публикует The Sun.

По словам Джессики Елены, она родилась с половинкой сердца и три года назад перенесла трансплантацию сердца и печени. Ее органы заменили на новые сердце и печень, взятые у донора, который скончался от инсульта. Девушка хотела пожертвовать свои старые сердце и печень научному университету, однако исследователи взяли лишь небольшую часть и отдали ей остатки.

Половина сердца, помещенная в пластиковый пакет, сильно повреждена и из-за условий хранения стала в три-четыре раза больше, чем должна быть. Теперь Елена думает, что с ним делать дальше. «Когда я буду готова расстаться с ним, то похороню его в священном месте. Или попрошу похоронить вместе с собой, когда умру», — рассказала она.

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