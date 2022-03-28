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Мужчина пожертвовал почку незнакомцу из интернета и стал его другом

46-летний мужчина из США получил почку от незнакомца и стал его другом

Фото: Atrium Health

В Северной Каролине, США, мужчина пожертвовал почку незнакомцу из интернета и стал его близким другом. Об этом сообщает Fox News.

46-летний отец-одиночка Стив Сандерс рассказал, что страдал от редкой болезни почек, из-за чего они постепенно отказывали, и ему требовался либо пожизненный диализ, либо трансплантация. Американец собрал отзывы о диализе и решил, что пересадка более предпочтительна. Он создал сайт для поиска донора и поделился ссылкой и своей историей в социальных сетях.

По словам мужчины, он получил отклик от 26 человек, но часть из них не подходила по медицинским показаниям, а часть передумала на одном из этапов подготовки к пересадке. «Я никого не виню и понимаю людей, которые по той или иной причине поменяли решение», — признался Сандерс.

40-летний Крис Перез узнал историю мужчины от жены, которая показала ему сайт. Супруга спросила Переза, не хочет ли он пожертвовать свою почку, и тот согласился. Американец тщательно проверил информацию о том, как проходит операция и как донорство повлияет на качество его жизни. Узнав все, что хотел, Перез отправил документы.

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Почка американца подходила Сандерсу по всем параметрам, и мужчин начали готовить к операции. В одном из документов был пункт о том, хочет ли донор оставить свой номер телефона получателю органа, и Перез ответил утвердительно.

Сандерс написал донору сообщение, и они договорились созвониться на 15 минут. В итоге разговор затянулся на несколько часов: мужчины поняли, что у них много общего, вплоть до совпавших имен сыновей. Новые знакомые решили продолжить общение и вскоре стали настоящими друзьями.

Ранее сообщалось, что незнакомка пожертвовала почку для жительницы города Фолс-Черч, штат Вирджиния, США, когда та уже потеряла надежду на пересадку. Спустя год после операции женщины до сих пор созваниваются каждую неделю.

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Евгения Черкасова
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